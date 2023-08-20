Более 4 млрд рублей субсидий получили предприятия АПК Нижегородской области с начала года Общество

Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области получили 4,4 млрд рублей субсидий с начала 2023 года, сообщил глава минсельхоза региона Николай Денисов.

Как отметил министр сельского хозяйства, в текущем году на поддержку предприятий АПК Нижегородской области предусмотрено 5,7 млрд рублей, из которых 3,4 млрд рублей – средства областного бюджета и 2,3 млрд – федеральные субсидии. С начала года 4,4 млрд рублей уже доведено до сельхозпроизводителей, это почти 77% бюджетных ассигнований. Оставшиеся 1,3 млрд рублей субсидий сельхозпредприятия Нижегородской области получат до конца года.

Стоит отметить, что в 2023 году объем господдержки предприятий АПК увеличился на 100 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

Субсидии направляются на возмещение части затрат, связанных с производством и переработкой сельхозпродукции: молока и мяса, картофеля и овощей. Кроме того, они направляются на поддержку племенного животноводства и развитие мясного скотоводства; на поддержку элитного семеноводства; на закладку и уход за многолетними насаждениями и др. направления.

Кроме того, средства господдержки вкладываются в развитие сельских территорий Нижегородской области: строится жилье для работников, благоустраиваются общественные пространства, идет строительство детсадов, спортплощадок, социальных и культурных объектов на селе.