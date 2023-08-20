РЭО предложил отказаться от маркировки на крышках пластиковых бутылок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Российский экологический оператор выступил с инициативой переместить или же заменить бумажную наклейку с маркировкой, которую наносят на крышки бутылок. В частности, предлагается размещать маркировку на основной этикетке или использовать водорастворимый клей. Об этом сообщает телеканал "360".

С просьбой оказать содействие в разработке и внедрении соответствующего стандарта РЭО обратился в Российский союз промышленников и предпринимателей. Благодаря этой мере может снизиться трудоёмкость, длительность и стоимость переработки крышек из пластика на объектах утилизаторов.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, такая мера снизит нагрузку на комплексы сортировки, а россияне продолжат собирать и передавать крышки на переработку.

Напомним, в России действуют требования об обязательной маркировке "Честный знак" средствами идентификации упакованной воды и молока. С появлением стикеров на крышках бутылок в сфере переработки отходов возникают дополнительные сложности, поскольку не на каждом предприятию по рециклингу полимеров применяется высокотехнологичная мойка, способная удалить любые загрязнения, в том числе этикетки и клеи.

Значительная часть российских переработчиков или не моют материал, или моют без применения спецсредств. В таком случае важно, чтобы на крышечках не было трудно отделяемых наклеек, следы от которых остаются на "дроблёнке": это снижает качество вторичной гранулы из крышечной смеси.

Многие эксперты полагают, что решение перенести знак качества на этикетку бутылки положительно повлияет на качество переработки в стране в целом.