Почти 4,5 тысяч детей Нижнего Новгорода отдохнули в муниципальных лагерях летом 2023 года Общество

Почти 4,5 тысяч детей Нижнего Новгорода отдохнули в муниципальных лагерях летом 2023 года, сообщает департамента образования администрации города.

Как отметил директор департамента Владимир Радченко, летом 2023 года за 27 смен в муниципальных лагерях отдохнули 4300 детей в семи муниципальных лагерях, двух турбазах и пяти ведомственных загородных лагерей.

Он также отметил, что в круглогодично работающем лагере «Чайка», расположенном в Зеленом городе, в зимние и весенние каникулы проводились сборы для 300 детей.

Стоит также отметить, что летом-2023 на базе муниципальных загородных лагерей, помимо оздоровительных смен, были организованы уникальные профильные смены: православная совместно с Нижегородской епархией; «Нижегородский юнга» для воспитанников «Нижегородского детского речного пароходства»; профильные смены военно-патриотической направленности для детей, состоящих на учете в ПДН и КДНиЗП «Хочу стать десантником»; международная смена с участием подростков из Беларуссии и Луганска и др. ;

Кроме того, на базе лагеря «Чайка» совместно с РАН проходила ХХI региональная летняя исследовательская смена «ЛИС-2023», в которой приняли участие более 80 школьников 6-11 классов из Нижнего Новгорода, Нижегородской области и Москвы. Они делали исследовательские проекты под руководством опытных педагогов из ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Института прикладной физики, МИСИС, МГУ и ПИМУ.

Только в период летних каникул было организовано 203 смены лагерей с дневным пребыванием и 16 лагерей труда и отдыха. Общий охват детей составил более 17 тысяч детей.