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Общество

Ямочный ремонт на дорогах Нижегородской области завершится до середины октября

21 сентября 2023 17:47  [4] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству обсудили подготовку региональных дорог к предстоящему зимнему периоду.

Согласно информации, будущей зимой областные дороги будут обслуживать 19 дорожных и одна мостовая организация.

Сейчас идет проверка уборочной дорожной техники и заготовка противогололедных материалов. Также в рамках подготовки к зимнему периоду к середине октября должен завершиться ямочный ремонт, подрядчики устранят мелкие деформации и повреждения покрытий, приведут в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода.

Каждая подрядная организация разработает регламенты взаимодействия на период 2023-2024 годов по обеспечению безопасности дорожного движения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Особое внимание в ходе заседания было уделено дорогам, разрушенным в ходе строительства трассы М-12.

Председатель комитета Владимир Солдатенков подчеркнул, что для оперативного реагирования на проблемы содержания дорог депутаты будут ориентироваться на сообщения граждан, поступающих в Заксобрание, на портал Госуслуг и на платформу Лобачевский.

Ранее сообщалось, что более 7 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода направят на дорожное хозяйство.

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Теги:
Дороги Законодательное собрание
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