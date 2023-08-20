Более 2 млрд рублей выделено на подготовку школ и детсадов Нижнего Новгорода к новому учебному году Общество

Более 2 млрд рублей выделено на подготовку школ и детсадов Нижнего Новгорода к новому учебному году, сообщает пресс-служба Гордумы.

В сообщении говорится, что 21 сентября 2023 года прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике городской Думы Нижнего Новгорода, в ходе которого депутаты ознакомились с результатами подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

Как сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко, на подготовку учреждений к новому учебному году направили 2,18 млрд рублей. В частности, на антитеррористические мероприятия потрачено было 535 млн рублей, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 361 млн рублей, на текущий ремонт – 90,2 млн рублей, на приобретение учебников, лабораторного, компьютерного, спортивного оборудования и прочие мероприятия – более 1 млрд рублей.

Также члены постоянной комиссии ознакомились с результатами работы Нижегородского городского Зооцентра «Надежда» МАУ «Муниципальный центр «Надежда» в 2022 году. Ключевым событием 2022 года стало открытие в зооцентре нового конноспортивного манежа, на строительство которого было направлено 41,7 млн рублей. Директор «Надежды» Николай Банков рассказал, что центр постепенно обновляет поголовье лошадей для занятий детей-спортсменов и детей с ОВЗ. Николай Банков добавил, что в планах на 2023 год – задействовать все 25 городских площадок для выгула собак в занятиях воспитанников кинологического кружка МЦ. В 2023-2024 годах планируется открыть новую зоо-кинологическую площадку в Канавинском районе, в 2024-2025 годах – возвести пристрой к манежу площадью 800 кв. метров, который станет детским центром зоо-эковоспитания и реабилитации.

Кроме того, депутаты обсудили результаты летней оздоровительной кампании 2023 года. По словам Владимира Радченко, всего в муниципальных загородных лагерях в летний период было организовано 27 смен для 4 300 детей. 77 детей из семей участников СВО получили бесплатные путевки в муниципальные загородные лагеря, 128 – отдохнули в лагерях с дневным пребыванием.

Во время летних каникул было организовано 203 смены лагерей с дневным пребыванием и 16 лагерей труда и отдыха. Общий охват детей составил более 17 тысяч детей.

Депутат Михаил Рыхтик поинтересовался, какие изменения произошли в ситуации с детским отдыхом по сравнению с прошлым годом. Владимир Радченко ответил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволила открыть базы на 100%-ю мощность, в сменах приняло участие большее количество детей с ОВЗ. Также особое внимание уделялось антитеррористической защищенности загородных баз.

Помимо этого, профильная комиссия рассмотрела вопрос об участии администрации города в реализации государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними. На 1 сентября в 1634 семьях опекунов, попечителей и приемных родителей воспитывается 2170 детей: 1014 детей под попечительством и 1156 детей в приемных семьях. В 1031 семье усыновителей воспитывается более тысячи детей. За текущий период 2023 года было выявлено и учтено 225 детей без попечения родителей; 41 ребенок был устроен в семьи граждан под опеку, 104 ребенка устроены под предварительную опеку, двое детей усыновлены, 53 ребенка помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, двое детей возвращены родителям. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, составила 1340 человек.

Также члены постоянной комиссии рассмотрели вопрос о работе библиотек в Нижнем Новгороде. В настоящее время фонды библиотек насчитывают 2 439 618 экземпляров изданий. К концу 2023 года посещаемость библиотек должна составить 3 792 883 посещений. По состоянию на конец августа посещаемость составила 70%. Как отметила директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева, к концу года показатель планируется выполнить полностью.

«Современные модельные библиотеки – это не просто помещения, где можно взять домой книгу или посидеть в читальном зале. Это – настоящие многофункциональные досуговые центры – с высокоскоростным интернетом, зонами отдыха, игровыми помещениями и пространствами для мастер-классов, которые рушат все устоявшиеся стереотипы. Радует, что библиотеки становятся востребованными пространствами среди людей всех поколений – от школьников и воспитанников детсадов до пенсионеров. Каждый может найти там то, что интересно именно ему», – сказал заместитель председателя постоянной комиссии Владимир Поддымников-Гордеев.

Кроме того, депутаты обсудили содержание муниципальных спортивных площадок. По словам директора департамента спорта и физической культуры администрации города Антона Ермакова, одним из актуальных вопросов является проблема механических повреждений и деструктивного поведения жителей. Он отметил, что для искоренения вопроса нужен постоянный мониторинг площадок и привлечение правоохранительных органов. Владимир Поддымников-Гордеев предложил создать рабочую группу по вопросам профилактики вандализма на спортобъектах, в том числе, с участием общественных организаций.