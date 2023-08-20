Канатка Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Предварительные итоги муниципальных выборов
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2023 18:35  [88] Проезд общественного транспорта к городской больнице №7 организуют в Дзержинске
21 сентября 2023 18:22  [88] Более 2 млрд рублей выделено на подготовку школ и детсадов Нижнего Новгорода к новому учебному году
21 сентября 2023 17:47  [108] Ямочный ремонт на дорогах Нижегородской области завершится до середины октября
21 сентября 2023 17:36  [100] Почти 4,5 тысяч детей Нижнего Новгорода отдохнули в муниципальных лагерях летом 2023 года
21 сентября 2023 17:14  [111] Пустующие муниципальные помещения Нижнего Новгорода передадут для организации помощи участникам СВО
21 сентября 2023 16:54  [114] Аграрии Нижегородской области собрали уже 2 млн тонн зерна
21 сентября 2023 16:23  [120] РЭО предложил отказаться от маркировки на крышках пластиковых бутылок
21 сентября 2023 15:38  [251] Торговый дом по продаже тракторов "Беларус" появится в Нижегородской области
21 сентября 2023 15:29  [165] Правительство Нижегородской области передало белорусским волонтерам микроавтобус для доставки гумпомощи на Донбасс
21 сентября 2023 15:11  [195] Общественники выявили нарушения при строительстве туркомплекса на Гребном канале
Общество

Более 2 млрд рублей выделено на подготовку школ и детсадов Нижнего Новгорода к новому учебному году

21 сентября 2023 18:22  [88] Общество

Более 2 млрд рублей выделено на подготовку школ и детсадов Нижнего Новгорода к новому учебному году, сообщает пресс-служба Гордумы.

В сообщении говорится, что 21 сентября 2023 года прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике городской Думы Нижнего Новгорода, в ходе которого депутаты ознакомились с результатами подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

Как сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко, на подготовку учреждений к новому учебному году направили 2,18 млрд рублей. В частности, на антитеррористические мероприятия потрачено было 535 млн рублей, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 361 млн рублей, на текущий ремонт – 90,2 млн рублей, на приобретение учебников, лабораторного, компьютерного, спортивного оборудования и прочие мероприятия – более 1 млрд рублей.

Также члены постоянной комиссии ознакомились с результатами работы Нижегородского городского Зооцентра «Надежда» МАУ «Муниципальный центр «Надежда» в 2022 году. Ключевым событием 2022 года стало открытие в зооцентре нового конноспортивного манежа, на строительство которого было направлено 41,7 млн рублей. Директор «Надежды» Николай Банков рассказал, что центр постепенно обновляет поголовье лошадей для занятий детей-спортсменов и детей с ОВЗ. Николай Банков добавил, что в планах на 2023 год – задействовать все 25 городских площадок для выгула собак в занятиях воспитанников кинологического кружка МЦ. В 2023-2024 годах планируется открыть новую зоо-кинологическую площадку в Канавинском районе, в 2024-2025 годах – возвести пристрой к манежу площадью 800 кв. метров, который станет детским центром зоо-эковоспитания и реабилитации.

Кроме того, депутаты обсудили результаты летней оздоровительной кампании 2023 года. По словам Владимира Радченко, всего в муниципальных загородных лагерях в летний период было организовано 27 смен для 4 300 детей. 77 детей из семей участников СВО получили бесплатные путевки в муниципальные загородные лагеря, 128 – отдохнули в лагерях с дневным пребыванием.

Во время летних каникул было организовано 203 смены лагерей с дневным пребыванием и 16 лагерей труда и отдыха. Общий охват детей составил более 17 тысяч детей.

Депутат Михаил Рыхтик поинтересовался, какие изменения произошли в ситуации с детским отдыхом по сравнению с прошлым годом. Владимир Радченко ответил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволила открыть базы на 100%-ю мощность, в сменах приняло участие большее количество детей с ОВЗ. Также особое внимание уделялось антитеррористической защищенности загородных баз.

Помимо этого, профильная комиссия рассмотрела вопрос об участии администрации города в реализации государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними. На 1 сентября в 1634 семьях опекунов, попечителей и приемных родителей воспитывается 2170 детей: 1014 детей под попечительством и 1156 детей в приемных семьях. В 1031 семье усыновителей воспитывается более тысячи детей. За текущий период 2023 года было выявлено и учтено 225 детей без попечения родителей; 41 ребенок был устроен в семьи граждан под опеку, 104 ребенка устроены под предварительную опеку, двое детей усыновлены, 53 ребенка помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, двое детей возвращены родителям. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, составила 1340 человек.

Также члены постоянной комиссии рассмотрели вопрос о работе библиотек в Нижнем Новгороде. В настоящее время фонды библиотек насчитывают 2 439 618 экземпляров изданий. К концу 2023 года посещаемость библиотек должна составить 3 792 883 посещений. По состоянию на конец августа посещаемость составила 70%. Как отметила директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева, к концу года показатель планируется выполнить полностью.

«Современные модельные библиотеки – это не просто помещения, где можно взять домой книгу или посидеть в читальном зале. Это – настоящие многофункциональные досуговые центры – с высокоскоростным интернетом, зонами отдыха, игровыми помещениями и пространствами для мастер-классов, которые рушат все устоявшиеся стереотипы. Радует, что библиотеки становятся востребованными пространствами среди людей всех поколений – от школьников и воспитанников детсадов до пенсионеров. Каждый может найти там то, что интересно именно ему», – сказал заместитель председателя постоянной комиссии Владимир Поддымников-Гордеев.

Кроме того, депутаты обсудили содержание муниципальных спортивных площадок. По словам директора департамента спорта и физической культуры администрации города Антона Ермакова, одним из актуальных вопросов является проблема механических повреждений и деструктивного поведения жителей. Он отметил, что для искоренения вопроса нужен постоянный мониторинг площадок и привлечение правоохранительных органов. Владимир Поддымников-Гордеев предложил создать рабочую группу по вопросам профилактики вандализма на спортобъектах, в том числе, с участием общественных организаций.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Ремонтные работы Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph