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Общество

Иксодовым клещевым боррелиозом за прошедшую неделю заболели 11 нижегородцев

22 сентября 2023 09:54  [69] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает вести оперативный мониторинг активности клещей, которая не снижается.

Так, на 21 сентября в медучреждения с укусами обратились 9533 человека (+367 за неделю). В настоящее время уровень укусов клещами на 8% меньше среднемноголетних значений, отметили в ведомстве. Но при этом количество обратившихся с укусами на 16% больше, чем в прошлом году.

С начала сезона наибольшее количество присасываний клещей произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (873), Ленинском (538) и Советском (533), в Дзержинске (499), а также в Павловском (532) и Городецком (449) районах области.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (31%), на садово-огородных участках (24%), в лесу (21%), на придомовых территориях (7%), на кладбищах (3%). Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 892 ребёнка и 61 взрослый.

Согласно информации, лабораторно исследовано 9613 клещей, около 15,9% из них являлись носителями различных заболеваний: 36 - вируса клещевого энцефалита, 1164 - иксодового клещевого боррелиоза, 306 - анаплазмой, 29 - эрлихиозом.

В текущем году у нижегородцев зарегистрировано уже 6 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе два случая связаны с употреблением сырого козьего молока; 96 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (+11 за неделю) и один случай моноцитарного эрлихиоза.

Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 9472 человек - более 200% от плана.

Акарицидные обработки проведены на площади более 4180 га.

СПРАВКА:

Иксодовый клещевой боррелиоз (другие названия - Болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз) - это острая бактериальная инфекция, характерный ранний симптом которой — мигрирующая эритема: сыпь в форме кольца с ярким центром, которая в начальном периоде заболевания разрастается, а затем постепенно угасает.

В лёгкой форме болезнь Лайма протекает только со слабовыраженными кожными проявлениями, а в среднетяжёлой, кроме патологических элементов на коже, появляется лихорадка, слабость. Тяжёлая форма проявляется в кожных высыпаниях, гриппоподобных симптомах в сочетании с поражением внутренних органов и центральной нервной системы.

Инфекция лечится антибиотиками, главное - вовремя обратиться к врачу. Вакцинации от неё не предусмотрено.

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Теги:
Здоровье Клещи Роспотребнадзор
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