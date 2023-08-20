Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Туристический квартал создадут на Бору
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
22 сентября 2023 11:45  [43] Жительница Нижнего Новгорода перевела более 5 млн рублей телефонным мошенникам
21 сентября 2023 16:40  [306] Семейная пара нижегородцев задержана за сбыт фальшивых денежных купюр
21 сентября 2023 09:42  [360] Учредитель одной из нижегородских ДУК присвоила 17,5 млн рублей "коммуналки"
20 сентября 2023 10:01  [537] Нижегородского полицейского осудили за мошенничество
20 сентября 2023 09:15  [389] Полицейские из Павлова задержали подростка за кражу товаров из магазина на сумму более 2 тыс рублей
19 сентября 2023 10:12  [455] Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Выксунском районе
19 сентября 2023 09:41  [506] Двух нижегородских студентов осудили за подготовку теракта
18 сентября 2023 17:35  [561] Пьяный мужчина устроил переполох на территории "Школы 800" в Верхних Печёрах
18 сентября 2023 10:22  [507] Более 800 нарушений правил дорожного движения выявлено в Нижегородской области 17 сентября
17 сентября 2023 16:05  [764] Водитель и пассажир мотоцикла погибли в Богородске
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода перевела более 5 млн рублей телефонным мошенникам

22 сентября 2023 11:45  [43] Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода лишилась более 5 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

57-летняя нижегородка обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил о выполнении сомнительных операций по её банковскому счёту. Собеседник убедил женщину обналичить 1 млн рублей и перевести сбережения на "безопасный счёт".

Затем под давлением телефонных аферистов она взяла несколько кредитов на общую сумму в почти 3,4 млн рублей, а также заняла у знакомых ещё 1 млн рублей. Женщина внесла все полученные средства на продиктованные счета.

Только потом нижегородка осознала, что имела дело с мошенниками, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере). Специалисты ОВД ведут розыск лиц, причастных к совершению данного преступления.

В пресс-службе ГУ МВД указали, что мошенники, имея различные технические возможности, используют так называемые "подменные" номера. Настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель правоохранительных органо, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод, запрашивать по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды.

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить озвученной информации и производить какие-либо финансовые операции, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенники обманули нижегородку более чем на 1,2 млн рублей. Они предложили ей дополнительный заработок: писать отзывы на маркетплейсах. Но в ходе "обучения" её убеждали оформлять кредиты в различных банках и переводить деньги на указанные реквизиты.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph