Жительница Нижнего Новгорода перевела более 5 млн рублей телефонным мошенникам Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода лишилась более 5 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

57-летняя нижегородка обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил о выполнении сомнительных операций по её банковскому счёту. Собеседник убедил женщину обналичить 1 млн рублей и перевести сбережения на "безопасный счёт".

Затем под давлением телефонных аферистов она взяла несколько кредитов на общую сумму в почти 3,4 млн рублей, а также заняла у знакомых ещё 1 млн рублей. Женщина внесла все полученные средства на продиктованные счета.

Только потом нижегородка осознала, что имела дело с мошенниками, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере). Специалисты ОВД ведут розыск лиц, причастных к совершению данного преступления.

В пресс-службе ГУ МВД указали, что мошенники, имея различные технические возможности, используют так называемые "подменные" номера. Настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель правоохранительных органо, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод, запрашивать по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды.

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить озвученной информации и производить какие-либо финансовые операции, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенники обманули нижегородку более чем на 1,2 млн рублей. Они предложили ей дополнительный заработок: писать отзывы на маркетплейсах. Но в ходе "обучения" её убеждали оформлять кредиты в различных банках и переводить деньги на указанные реквизиты.