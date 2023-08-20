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Происшествия

Нижегородка лишилась 1,2 млн рублей вместо дополнительного заработка

13 сентября 2023 11:31  [76] Происшествия

Интернет-мошенники обманули нижегородку более чем на 1,2 млн рублей, предложив ей дополнительный заработок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, жертвой аферистов стала 31-летняя жительница Автозаводского района областного центра.Она рассказала полицейским, что в одном из мессенджеров ей поступило выгодное предложение о быстром и простом заработке на маркетплейсе.

После того, как она согласилась на предложенные условия, с ней начал общаться якобы куратор. Больше месяца он убеждал свою подопечную оформлять кредиты в различных банках и переводить деньги на указанные реквизиты.

В итоге потерпевшая перечислила на 16 различных расчётных счетов в общей сложности 1 224 676 рублей. Когда куратор перестал выходить на связь, нижегородка обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, аферистов ищут.

В августе три молодые жительницы Нижнего Новгорода попались на похожие уловки мошенников и перевели им более 600 тысяч рублей. В мессенджерах они получили предложения о заработке: оставлять положительные отзывы о товарах в интернет-магазине. Для начала работодатели убедили их внести "базу" - стартовые денежные средства. Но в итоге девушки лишились своих денег.

Сотрудники УМВД России по Нижнему Новгороду рекомендуют быть предельно внимательными при получении сообщений с предложением дополнительного заработка. Если у вас запрашивают данные банковских карт, требуют внести денежные средства или установить программы/приложения на мобильный телефон для дальнейшей работы – скорее всего, это мошенники.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода лишилась более 13 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками.

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Теги:
МВД Мошенничество Работа
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