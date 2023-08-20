Приём родителей дошкольников пройдёт в Штабе общественной поддержки 27 сентября

27 сентября в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" ( г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а) будет организован тематический приём родителей дошкольников.
Приём будет проводиться с 10:00 до 16:00. Родители могут обратиться с просьбами, предложениями, жалобами.
Уточнить информацию и задать вопросы можно по телефону: 8 (831) 435-13-81.
Также обращения можно направить по онлайн-форме подачи обращения или электронной почте: op@nnov.er.ru и nrop52@yandex.ru
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