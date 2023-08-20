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Оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).
Согласно информации, такой способ позволяет оплатить проезд без физической пластиковой карты. Пассажиры необходимо будет только отсканировать QR-код и согласиться с оплатой в мобильном банке. Вместо бумажного чека можно будет получить электронный.
Как рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова, QR-коды могут появиться на специальных табличках в автобусах, однако о сроках реализации такого проекта говорить еще рано.
Ранее сообщалось, что поездка в нижегородском общественном транспорте по карте "Мир" стала дешевле.
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