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Общество

Оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода

22 сентября 2023 12:59  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

Согласно информации, такой способ позволяет оплатить проезд без физической пластиковой карты. Пассажиры необходимо будет только отсканировать QR-код и согласиться с оплатой в мобильном банке. Вместо бумажного чека можно будет получить электронный.

Как рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова, QR-коды могут появиться на специальных табличках в автобусах, однако о сроках реализации такого проекта говорить еще рано.

Ранее сообщалось, что поездка в нижегородском общественном транспорте по карте "Мир" стала дешевле.

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Теги:
Общественный транспорт
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