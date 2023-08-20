Концерт старинной музыки пройдет на нижегородском железнодорожном вокзале

Фото:
Концерт старинной музыки пройдет на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода 2 октября в 18:00. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.
Согласно информации, нижегородцам на балконе центрального зала будет представлена программа развлекательной музыки конца XVIII века "Проект "Воксал".
Музыканты ансамбля "Дух Ветра" исполнят произведения Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта. Коллектив использует оригинальные инструменты или их аутентичные копии.
Исполнители отмечают, что акустика в вокзале Нижнего Новгорода такова, что духовые инструменты могут звучать в нем естественно без какого-либо звукоусиления.
Вход на концерт свободный, при условии соблюдения правил безопасности железнодорожного вокзала.
Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают участвовать в конкурсе песни "Пой, регион!".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+