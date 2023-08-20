Концерт старинной музыки пройдет на нижегородском железнодорожном вокзале Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Концерт старинной музыки пройдет на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода 2 октября в 18:00. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Согласно информации, нижегородцам на балконе центрального зала будет представлена программа развлекательной музыки конца XVIII века "Проект "Воксал".

Музыканты ансамбля "Дух Ветра" исполнят произведения Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта. Коллектив использует оригинальные инструменты или их аутентичные копии.

Исполнители отмечают, что акустика в вокзале Нижнего Новгорода такова, что духовые инструменты могут звучать в нем естественно без какого-либо звукоусиления.

Вход на концерт свободный, при условии соблюдения правил безопасности железнодорожного вокзала.

Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают участвовать в конкурсе песни "Пой, регион!".