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Культура и отдых

Концерт старинной музыки пройдет на нижегородском железнодорожном вокзале

22 сентября 2023 12:47  [153] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Концерт старинной музыки пройдет на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода 2 октября в 18:00. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Согласно информации, нижегородцам на балконе центрального зала будет представлена программа развлекательной музыки конца XVIII века "Проект "Воксал".

Музыканты ансамбля "Дух Ветра" исполнят произведения Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта. Коллектив использует оригинальные инструменты или их аутентичные копии.

Исполнители отмечают, что акустика в вокзале Нижнего Новгорода такова, что духовые инструменты могут звучать в нем естественно без какого-либо звукоусиления.

Вход на концерт свободный, при условии соблюдения правил безопасности железнодорожного вокзала.

Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают участвовать в конкурсе песни "Пой, регион!".

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