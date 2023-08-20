Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Старт прививочной кампании против гриппа
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 сентября 2023 12:18  [99] Нижегородцев приглашают участвовать в конкурсе песни "Пой, регион!"
15 сентября 2023 18:25  [482] Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде посетили 400 тысяч человек
15 сентября 2023 16:56  [646] Масштабную кукольную премьеру "Пиковая дама" покажут нижегородцам в октябре
15 сентября 2023 16:18  [534] Новое оборудование закупили для театра "Преображение" в Нижнем Новгороде
15 сентября 2023 16:01  [532] Нижегородский театр оперы и балета представит премьеру оратории Г.Ф. Генделя в Пакгаузах на Стрелке 23 и 25 сентября
15 сентября 2023 14:57  [462] Библиотеку в Выксе переоборудовали по модельному стандарту
15 сентября 2023 12:32  [441] Берегитесь, "Оборотень" — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября
15 сентября 2023 12:21  [416] Драмтеатр Арзамаса готовится к премьере "Чистый понедельник" по рассказу Бунина
14 сентября 2023 13:24  [589] В плену порока: стартовали съемки сериала "Чистые" для Wink Originals
13 сентября 2023 17:38  [485] Куда поехать в выходные: подмосковная Коломна
Культура и отдых

Нижегородцев приглашают участвовать в конкурсе песни "Пой, регион!"

18 сентября 2023 12:18  [99] Культура и отдых

Отборочный тур всероссийского конкурса песни "Пой, регион!" стартовал в Нижегородской области. Победит в нём лучшая оригинальная песня, исполненная автором или вокалистом с исключительными авторскими правами. Участники смогут выступить со своими музыкальными номерами на федеральном уровне.

Как рассказали в нижегородском Минкультуры, это общенациональный музыкальный конкурс, который призван сплотить все 89 регионов страны. Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

К участию в региональном отборочном туре конкурса приглашаются вокалисты старше 18 лет - авторы и исполнители собственных музыкальных произведений. Обязательное условие - отсутствие побед в музыкальных телеконкурсах и ротаций на федеральных каналах и радиостанциях.

Тур будет проходить в четыре этапа. До 8 октября проводится сбор заявок от муниципальных округов. До этого времени исполнители должны направить заполненные документы на адрес электронной почты: folk@kulturann.ru c пометкой "Пой, Регион!" (бланки и положение о конкурсе размещены по ссылке).

Параллельно будут проходить муниципальные просмотры.

В Минкультуры отметили, что от одного муниципального округа выберут не более двух победителей.

На следующем этапе - с 20 по 22 октября - состоятся зональные просмотры. Они пройдут в Нижнем Новгороде, на Ваду и в Семёнове.

Финал регионального отборочного тура состоится 4 ноября 2023 года.

Победители зональных просмотров получат денежные премии в размере 70 тысяч рублей, а победитель финала 140 тысяч рублей.

Кроме того, победитель регионального отборочного тура представит Нижегородскую область на финальном этапе, который пройдёт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в январе 2024 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Музыка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph