Нижегородцев приглашают участвовать в конкурсе песни "Пой, регион!" Культура и отдых

Отборочный тур всероссийского конкурса песни "Пой, регион!" стартовал в Нижегородской области. Победит в нём лучшая оригинальная песня, исполненная автором или вокалистом с исключительными авторскими правами. Участники смогут выступить со своими музыкальными номерами на федеральном уровне.



Как рассказали в нижегородском Минкультуры, это общенациональный музыкальный конкурс, который призван сплотить все 89 регионов страны. Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

К участию в региональном отборочном туре конкурса приглашаются вокалисты старше 18 лет - авторы и исполнители собственных музыкальных произведений. Обязательное условие - отсутствие побед в музыкальных телеконкурсах и ротаций на федеральных каналах и радиостанциях.

Тур будет проходить в четыре этапа. До 8 октября проводится сбор заявок от муниципальных округов. До этого времени исполнители должны направить заполненные документы на адрес электронной почты: folk@kulturann.ru c пометкой "Пой, Регион!" (бланки и положение о конкурсе размещены по ссылке).

Параллельно будут проходить муниципальные просмотры.

В Минкультуры отметили, что от одного муниципального округа выберут не более двух победителей.

На следующем этапе - с 20 по 22 октября - состоятся зональные просмотры. Они пройдут в Нижнем Новгороде, на Ваду и в Семёнове.

Финал регионального отборочного тура состоится 4 ноября 2023 года.

Победители зональных просмотров получат денежные премии в размере 70 тысяч рублей, а победитель финала 140 тысяч рублей.

Кроме того, победитель регионального отборочного тура представит Нижегородскую область на финальном этапе, который пройдёт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в январе 2024 года.