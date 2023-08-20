Депутаты изучили опыт белорусского производителя, перерабатывающего в 4 раза больше молока, чем самый крупный нижегородский завод Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области изучили опыт белорусского производителя, перерабатывающего в 4 раза больше молока, чем самый крупный нижегородский завод, сообщает пресс-служба ЗС НО.

В сообщении говорится, что 21 сентября в рамках рабочего визита в Республику Беларусь нижегородская делегация во главе с председателем Законодательного Собрания Евгением Люлиным побывала на одном из крупнейших и старейших предприятий пищевой промышленности в Беларуси - ОАО «Молочный мир».

Предприятие перерабатывает 1 800 тонн сырого молока в сутки, имеет 7 производственных площадок, расположенных в разных регионах страны. 90% молока, поступающего на производство, имеет сорт «Экстра». У ОАО «Молочный мир» есть своя собственная аккредитованная лаборатория, производство сертифицировано по международным стандартам. Здесь используются только натуральные компоненты, в продукции отсутствуют антибиотики, гормоны и стимуляторы роста, нет немолочных жиров. Ассортимент насчитывает более 300 наименований продукции, которая экспортируется в 30 стран мира, среди которых Россия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, Китай, Вьетнам, ОАЭ, Филиппины и др.

«В нашем регионе также есть эффективные предприятия молочной отрасли, но их ассортимент и объемы переработки молока все же не так велики. Наш самый большой завод перерабатывает 500 тонн молока в сутки, коллеги практически в четыре раза обошли нас по объему», - отметил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Алексей Степанов.

«Объемы производства на заводе поражают воображение! «Молочный мир» - современное предприятие, выпускающее экологически чистую и очень вкусную продукцию. Обязательно будем расширять сотрудничество. Беларусь является для нас примером с точки зрения развития сельского хозяйства. Белорусская техника составляет основу сельхозтехники на нижегородской земле. Мы с удовольствием внедряем белорусские технологии, используем белорусские семена. Будем открывать сервисный центр по ремонту белорусской техники. Мы благодарны, что наш братский народ сохранил лучшие советские традиции и развивает их», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, что Нижегородская области и Республика Беларусь тесно и плодотворно сотрудничают в сфере сельского хозяйства. Из Нижегородской области в Республику Беларусь поставляется масложировая продукция – майонезы, маргарины, масло подсолнечное, льняное, рыжиковое, горчичное, фруктово-ягодные наполнители для хлебопекарной, молочной и кондитерской промышленности, макаронные изделия, пиво, квас, мороженое, вафельная продукция для мороженого, мясные полуфабрикаты и другие продукты питания.

В свою очередь, в Республике Беларусь нижегородские предприятия пищевой промышленности закупают овощи свежие для реализации, замороженные ягоды, фрукты для производства конфитюров, плодовоовощную продукцию для консервирования, ингредиенты для хлебопечения, сухое молоко, молочную, мясную, алкогольную продукцию, крахмал.