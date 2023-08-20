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Общество

Вакцины от гриппа "Совигрипп" и "Ультрикс" поступили в Нижегородскую область

22 сентября 2023 13:15  [90] Общество

Вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс» поступили в Нижегородскую область, сообщил заместитель главы региона Андрей Чечерин, который посетил поликлинику №7 Нижнего Новгорода и привился от гриппа.

Замгубернатора напомнил о важно иммунизации и призвал жителей региона сделать прививку от гриппа для формирования коллективного иммунитета.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, нижегородские медики уже с 1 сентября приступили к иммунизации населения региона. В региональном минздраве пояснили, что от гриппа планируется привить более 1 млн нижегородцев, напомнив при этом, что вакцинации в первую очередь подлежат дети, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и те, кто в силу профессии взаимодействует с большим количеством людей.

Стоит также отметить, что перед тем, как ставить вакцину, необходим медицинский осмотр. В случае, если будут выявлены противопоказания, прививка будет отменена.

Напомним, что для проведения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Детям же с согласия родителей вакцинацию будут проводить в образовательных учреждениях: школах и детсадах.

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Теги:
Грипп Медицина и здоровье
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