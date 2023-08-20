Старт прививочной кампании против гриппа
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Предварительные итоги муниципальных выборов
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 сентября 2023 13:42  [1] Депутаты Думы Дзержинска предложили изменить региональные градостроительные законы
22 сентября 2023 13:15  [80] Вакцины от гриппа "Совигрипп" и "Ультрикс" поступили в Нижегородскую область
22 сентября 2023 13:08  [82] Тепло в дома Нижнего Новгорода начнут подавать с 28 сентября
22 сентября 2023 12:59  [89] Депутаты изучили опыт белорусского производителя, перерабатывающего в 4 раза больше молока, чем самый крупный нижегородский завод
22 сентября 2023 12:59  [109] Оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода
22 сентября 2023 12:22  [129] Приём родителей дошкольников пройдёт в Штабе общественной поддержки 27 сентября
22 сентября 2023 12:03  [129] Представители "Автобана" посетили форум "Молодой специалист – строитель будущего"
22 сентября 2023 11:54  [154] Главный учебный корпус ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" возведут по аналогии с Нижегородским кремлем
22 сентября 2023 11:27  [131] Аномальная жара ожидается в Нижегородской области 22-26 сентября
22 сентября 2023 11:06  [162] Разрешение на строительство "Дома Башкирова" выдали в Нижнем Новгороде
Общество

Депутаты Думы Дзержинска предложили изменить региональные градостроительные законы

22 сентября 2023 13:42  [1] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Депутаты комитета городской Думы Дзержинска по строительству, архитектуре и землепользованию предложили внести изменения в региональное законодательство для обеспечения безопасности карьеров по добыче песка.

Согласно информации, всего на заседании было рассмотрено шесть вопросов.

Депутаты обсудили ответ министерства экологии Нижегородской области на запрос Думы, в котором предлагалось выявлять недропользователей, нарушающих требования российского законодательства при добыче песка на территории Дзержинска.

Депутат Александр Терентьев обратил внимание на то, что доступ на участки, где ведется добыча и работает тяжелая строительная техника, никак не ограничен, участки не обозначены маяками, не огорожены. Также многие карьеры в результате разработки окружены подвижным грунтом, что может повлечь за собой несчастные случаи.

Для изменения этой ситуации необходимо изменение областных законов, поэтому дзержинские депутаты предложили провести совместной с Заксобранием Нижегородской области выездное рабочее совещание.

Также в ходе заседания директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия Татьяна Коннова рассказала, что сейчас готовится постановление администрации Дзержинска по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования. Оно подготовлено в целях приведения в соответствие с региональными нормативами.

В частности, планируется увеличить минимальное расстояние образовательных учреждений от жилых домов, разработаны и включены в документ нормативы по парковочным местам в парках, лесопарках и районах комплексной застройки и др.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph