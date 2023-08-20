Депутаты Думы Дзержинска предложили изменить региональные градостроительные законы Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Депутаты комитета городской Думы Дзержинска по строительству, архитектуре и землепользованию предложили внести изменения в региональное законодательство для обеспечения безопасности карьеров по добыче песка.

Согласно информации, всего на заседании было рассмотрено шесть вопросов.

Депутаты обсудили ответ министерства экологии Нижегородской области на запрос Думы, в котором предлагалось выявлять недропользователей, нарушающих требования российского законодательства при добыче песка на территории Дзержинска.

Депутат Александр Терентьев обратил внимание на то, что доступ на участки, где ведется добыча и работает тяжелая строительная техника, никак не ограничен, участки не обозначены маяками, не огорожены. Также многие карьеры в результате разработки окружены подвижным грунтом, что может повлечь за собой несчастные случаи.

Для изменения этой ситуации необходимо изменение областных законов, поэтому дзержинские депутаты предложили провести совместной с Заксобранием Нижегородской области выездное рабочее совещание.

Также в ходе заседания директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия Татьяна Коннова рассказала, что сейчас готовится постановление администрации Дзержинска по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования. Оно подготовлено в целях приведения в соответствие с региональными нормативами.

В частности, планируется увеличить минимальное расстояние образовательных учреждений от жилых домов, разработаны и включены в документ нормативы по парковочным местам в парках, лесопарках и районах комплексной застройки и др.