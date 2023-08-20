Минэнерго РФ прогнозирует снижение цен на топливо в ближайшее время Экономика

В России с 21 сентября введён бессрочный запрет на экспорт бензина и дизеля. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин пояснил, что это даст быстрый эффект на оптовые цены, которые снизятся из-за переизбытка топлива на внутреннем рынке.

Он уточнил, что достаточно ощутимый объём топлива покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт, а с введением запрета возможности "серого" экспорта будут перекрыты. Топливо будет перенаправлено на внутренний рынок.

В связи с данными мерами Министерство энергетики ожидает повсеместного снижения цен на дизель и бензин в целом по стране - как в мелком и крупном опте, так и в рознице на независимых автозаправках. Об этом на заседании Совета Федерации заявил директор департамента нефтегазового комплекса Антон Рубцов, сообщает телеканал "360".

Эксперты уже наблюдают падение цен, и, скорее всего, такая динамика продолжится.

Антон Рубцов добавил, что российское правительство сейчас прорабатывает новые меры на рынке топлива. Часть из них затронет фискальную систему.