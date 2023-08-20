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Общество

Библиотека по модельному стандарту открылась в Чкаловске

22 сентября 2023 15:23  [106] Общество
фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Библиотека по модельному стандарту открылась в Чкаловске Нижегородской области. Это седьмой объект, который модернизирован за счет средств регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства области.

В министерстве культуры Нижегородской области отметили, что в библиотеке в 2022 году прошел капремонт. Средства в размере 3,4 млн рублей были выделено из бюджета района, а на оборудование по модельному стандарту было выделено 10 млн рублей региональных средств.

Стоит отметить, что библиотека в Чкаловске стала 34 по счету модельной библиотекой Нижегородской области.

В настоящее в Чкаловске стартовали юбилейные мероприятия к 120-летию Валерия Чкалова, которое будем отмечать в следующем году. К этой дате готовится обширная событийная программа.

По словам министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, в Чкаловске проведут благоустройство и обновят учреждения культуры. Кроме того, обсуждаются работы по реэкспозиции ангара Мемориального музея Чкалова, благоустройство музейной территории, а также Дворца культуры и спорта. Она отметила, что 38 млн рублей уже на ремонт фасада и кровли здания уже подтвердили в рамках нацпроекта.

В модельной библиотеке Чкаловска создана единая зона обслуживания пользователей, учреждение стало доступно маломобильным гражданам, оборудованы места для людей с ограниченными возможностями здоровья, где могут заниматься в том числе незрячие посетители. Речевой синтезатор информацию с экрана считывается вслух, специальный сканер позволяет озвучить печатный материал. Кроме того, в библиотеке закуплена клавиатура со шрифтом Брайля и фотоувеличитель.

В многофункциональном зале библиотеки установлено проекционное оборудование и телескоп. Пространство можно трансформировать пол семейные праздники и групповые занятия.

В библиотеке появился интерактивный зал, где расположена интерактивная панель и оборудование для виртуальной реальности. В VR-очках установлено обучающее программное обеспечение для создания проектов в виртуальной реальности.

Напомним, что в 2023 году на оснащение модельных библиотек в Нижегородской области из регионального бюджета было выделено 60 млн рублей. Средства направлены на модернизацию восьми библиотек: в Урене, Богородске и Выксе и др.

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Теги:
Библиотеки Образование Чкаловск
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