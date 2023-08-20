Еще 49 комплексов фиксации нарушений ПДД появится на нижегородских дорогах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще 49 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД появится на нижегородских дорогах. Об этом в ходе пресс-конференции в НОИЦ сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Сергей Лунев.

Согласно информации, сейчас в регионе работает 372 таких комплекса, а до конца 2023 года их число будет доведено до 421.

Также за соблюдением правил дорожного движения следят 161 передвижной комплекс и 8 мобильных.

Сергей Лунев отметил, что в 2022 году комплексы фотовидеофиксации зафиксировали почти 2 млн нарушений ПДД.

Также за 8 месяцев текущего года на участках дорог, контролируемых стационарными комплексами фотовидеофиксации, погибших в результате ДТП не зарегистрировано.

Кроме того, в 2023 году благодаря таким комплексам количество погибших в ДТП уменьшилось на 16,7%, а количество ДТП в целом и пострадавших в авариях — на 21,4%.

Ранее сообщалось, что более 18,5 тысяч нарушений правил дорожного движения выявили нижегородские мобильные комплексы фотовидеофиксации с начала года.