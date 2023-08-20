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Церемония посвящения в приборостроители прошла в музее истории АПЗ

22 сентября 2023 16:14  [64] Общество

Фото: Александр Барыкин

Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Андрей Капустин поприветствовал новых сотрудников предприятия.

По его словам, сейчас на заводе работает 6650 человек и еще 720 сотрудников числится в дочерних обществах. Таким образом, АПЗ является самым большим предприятием юга Нижегородской области.

"Мы обеспечиваем не только экономическое развитие города и региона, но и повышение уровня жизни. Заработная плата индексируется дважды в год, и ее совокупное увеличение превышает уровень инфляции в стране. Мы и дальше будем развиваться такими темпами. Предприятие обеспечено заказами на десятилетие вперед. Вас ждет не только достойное вознаграждение. Мы предоставляем своим работникам социальный пакет – целый комплекс различных программ, начиная с поддержки в период адаптации до ухода на заслуженный отдых. Наша "Программа социального развития АО "АПЗ" на 2024 год" признана лучшей среди предприятий Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", в которую мы входим. Поэтому завод – лидер во всем, и работать у нас – большая честь. Огромное вам спасибо за выбор в пользу АПЗ. Он правильный на 100%", - обратился к новым сотрудникам Андрей Капустин.

Также со словами напутствия и пожеланиями успешной работы к новичкам обратились директор по производству – заместитель гендиректора Алексей Телегин, председатель профсоюзной организации Александр Тюрин и председатель Молодежного совета Артём Канашкин.

По традиции новым работникам завода генеральный директор вручил "Справочник приборостроителя", корпоративный значок и подарочный набор.

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Теги:
АПЗ
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