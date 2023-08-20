Мамы детей до 1,5 лет будут получать пособие даже при выходе на работу Общество

Начиная с 2024 года россиянки, которые захотят выйти на работу после родов, будут получать пособия на детей до полутора лет. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета, сообщает телеканал "360".

В рамках заседания президент России Владимир Путин анонсировал принятые меры социальной поддержки.

"Со следующего, 2024 года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособие на ребёнка до полутора лет. Мы об этом в правительстве долго дискутировали, решение принято", — подчеркнул глава государства.

Власти сохранят в том числе пособия по уходу за детьми-инвалидами в случае частичной занятости родителей или опекунов.

Также планируется дальнейшая поддержка ветеранов СВО. В частности, им помогут повысить квалификацию и освоить новые профессии. Данными вопросами, напомним, будет заниматься специальный государственный фонд "Защитники Отечества".