Нижегородские ветераны СВО смогут бесплатно освоить новую профессию Общество

Нижегородские ветераны СВО смогут бесплатно освоить новую профессию. Об этом сообщили в нижегородском филиале фонда "Защитники Отечества".

Согласно информации, в фонде сотрудники центра занятости населения проведут профориентационные мероприятия для участников СВО, а также помогут подать заявление на получение новой профессии.

Руководитель нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Андрей Жильцов отметил, что социальный координатор будет сопровождать ветеранов на всем пути получения новой профессии.

14 августа пройдет профориентационное занятие "Формула выбора профессии". Участникам помогут в профессиональном самоопределении для дальнейшего обучения или трудоустройства с учетом особенностей личности.

29 августа на интерактивном занятии ветераны СВО смогут отработать навыки составления полного информативного резюме с учетом анализа интересов, возможностей, способностей претендента и предложений современного рынка труда.

Ознакомиться со списком профессий, доступных для переобучения, можно на сайте "Работа России". Подать заявление – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00) в нижегородском филиале фонда "Защитники Отечества" по адресу: Нижний Новгород, ул. Славянская, 8.

Ранее сообщалось, что нижегородским участникам СВО планируется предоставлять земельные участки.

Также напомним, что военные социальные контракты на сумму почти в 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области.