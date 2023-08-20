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Общество

Пять детсадов и школу планируется построить в рамках КРТ в районе Бекетова и проспекта Гагарина

22 сентября 2023 17:41  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять детсадов и школу планируется построить в рамках КРТ на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители минграда Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков.

Согласно информации, для территории в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова и Головнина разработан мастер-план комплексного развития.

В него входят планы по обновлению и расселению существующих домов, а также строительство ряда объектов.

В планах на данном территории будут проложены новые магистральные улицы и многоуровневая развязка с мостом, с возможным выделением отдельной полосы движения для общественного транспорта, а также новые инженерные коммуникации.

Кроме того, запланировано строительство пяти детских садов и школы, а также реконструкция четырех действующих детсадов и двух школ.

В настоящее время правительство Нижегородской области прорабатывает с ООО "Управляющая компания ФРТ" вопрос привлечения федеральных средств для реализации проекта.

Ранее сообщалось, что четыре площадки КРТ в Нижнем Новгороде выставят на торги до конца года.

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Теги:
Детсады КРТ Школы
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