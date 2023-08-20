"Автобан" представил таймлапс строительства моста через Оку на трассе М-12 Общество

Фото: ГК "Автобан"

ГК "Автобан" представила таймлапс строительства моста через Оку на 4 этапе трассы М-12.

Компании удалось уместить в трехминутный ролик строительство, которое велось 2,5 года.

Как отмечают строители, единственный вантовый мост через Оку – главное сооружение 4 этапа М-12 "Восток". Его длина – 1,4 км, а суммарный вес металлоконструкций обоих направлений составляет более 6,5 тыс. тонн.

Вантовая система моста более чем на 50 процентов произведена в России. На объекте впервые были применены отечественные технологии, программное обеспечение и оборудование для монтажа вантовой системы, что позволило возвести мост в рекордные сроки.

Напомним, Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области 8 сентября.