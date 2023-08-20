Ключи от новых квартир в Володарске получил 181 житель аварийных домов Общество

Фото: Жанна Белякова

Ключи от новых квартир в Володарске получил 181 житель аварийных домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, новый дом для переселенцев на улице Мичурина был построен по региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

В пятиэтажной новостройке обустроено 85 квартир, 83 из которых займут жители аварийных домов. В них выполнена внутренняя отделка, установлены пластиковые окна.

До конца текущего года в Володарском районе планируется расселить еще 1 945,49 кв. м аварийного жилья - 45 жилых помещений в рабочем поселке Решетиха. Это позволит улучшить жилищные условия 80 жителей и завершить в округе реализацию региональной программы по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

В рамках очередной региональной адресной программы в Володарском районе планируется расселить 13 714,1 кв. м аварийного жилья и переселить 358 жителей.

Ранее сообщалось, что более 800 МКД расселят в Нижегородской области в рамках новой программы.