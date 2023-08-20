Более 800 МКД расселят в Нижегородской области в рамках новой программы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область готова принять участие в новой программе расселения аварийного жилья, признанного таковым с 2017 до 2022 года. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

Согласно информации, в настоящее время в области досрочно завершается программа расселения аварийного жилья, признанного таким до 2017 года. Благодаря ее эффективной реализации область может рассчитывать на реализацию новой программы, которая стартует в 2024 году и будет рассчитана на пять лет.

Ранее программа по расселению аварийного жилья была рассчитана до 2025 года, но все мероприятия планируется завершить уже в 2023 году. На данный момент уже переселено 12 455 человек (97,2% от запланированного числа) из аварийного жилья площадью 198,3 тыс. кв. м.

Реализация новой региональной программы позволит улучшить жилищные условия еще 14,7 тысячи граждан, проживающих на территории Нижегородской области. Планируется расселить 806 многоквартирных домов общей площадью 254,4 тыс. кв. м, в том числе около 100 тысяч кв. м в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья в Нижнем Новгороде в 2024-2028 годах планируется расселить 255 домов.

Отметим, что с 1 января 2024 году регионам России будет предоставлена возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья. Премьер-министр Михал Мишустин подписал постановление, согласно которому поддержку получат регионы, продолжающие работы в рамках действующей программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года..

Условие ее получения – расселение не менее 10% аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территорий.

В настоящее время в Нижнем Новгороде подготовлены мастер-планы по девяти проектам КРТ, все они предполагают расселение аварийного жилья. В целом же в нижегородской агломерации в рамках новой региональной программы переселения планируется по договорам КРТ расселить не менее 25 тыс. кв. м аварийного жилья – в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья.