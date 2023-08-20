Набережную планируется благоустроить в Кстове Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о рабочей встрече с главой Кстовского района Иваном Улановым.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались реконструкция муниципальной бани в Кстове, модернизация водоснабжения и водоотведения в поселке Волжский, создание лыжероллерной трассы.

Также Иван Уланов представил планы по развитию парка Юбилейный. Благоустройство позволит повысить доступность реки Волги для жителей, сделать набережную.

Проект работ будет проработан администрацией Кстовского района вместе с профильным блоком правительства региона.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин оценил модернизацию систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа.