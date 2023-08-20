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Спорт

Кирилл Гоцук подписал новый контракт с ФК "Пари НН" в автобусе

23 сентября 2023 10:06  [90] Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

ФК "Пари Нижний Новгород" и капитан команды, центральный защитник Кирилл Гоцук продлили контракт.

Согласно информации, новое соглашение с 31-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2024/2025.

Кирилл Гоцук выступает за "Пари НН" с января 2020 года. За это время он провел за нижегородцев 117 матчей. Забил 11 мячей, сделал 6 голевых передач.

"Мы часто слышим, что стиль игры "Пари НН" сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге.

По доброй традиции выбрали место для подписания нового контракта с двойным смыслом. Первый, как вы правильно поняли, "автобус" игровой.

Второй - общественный городской транспорт - зона повышенного внимания. Нам важно, чтобы в час-пик и доезд до стадиона и обратно домой в дни матчей был комфортным для наших болельщиков. Потому, что мы вас любим", - написал в своем Telegram-канале гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Мамаду Майга продлил контракт с ФК "Пари Нижний Новгород".

Новый контракт был подписан на стадионе "Водник". Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов отметил, что эта локация была выбрана неслучайно.

"Хотим привлечь внимание к объектам спорта, которые требуют возрождения. А также делаем анонс. Ракурс на фото очень хорошо знаком всем нижегородцам и многим любителям кинематографа. Совсем скоро выйдет короткометражный ролик в стиле культового фильма с участием наших футболистов", - написал он в своем Telegram-канале.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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