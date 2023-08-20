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Общество

Госэкспертиза одобрила проекта Центра культурного развития в Сарове

23 сентября 2023 10:34  [76] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Госэкспертиза одобрила проекта Центра культурного развития в Сарове. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, Центр планируется построить в седьмом квартале 21 микрорайона.

Застройщиком выступит МКУ "Управление капитального строительства администрации города Сарова", а проект был разработан ООО "Сириус проект".

Ранее сообщалось, что шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
культура Саров Строительство
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