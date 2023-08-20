Нижегородского почтальона осудили за присвоение пенсий Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородского почтальона осудили за присвоение пенсий. Об этом сообщается на сайте Автозаводского районного суда.

Согласно информации, подсудимый осуществлял доставку пенсии в период с октября 2020 по январь 2023 года.

Если получателя выплат не оказывалось дома, почтальон подделывал подписи пенсионеров в квитанциях и присваивал средства себе. Всего мужчина присвоил более 615 тысяч рублей - 28 пенсий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 ч. 1 УК РФ (присвоение или растрата).

Суд назначил почтальону девять месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка.

Ранее сообщалось, что учредитель одной из нижегородских ДУК присвоила 17,5 млн рублей "коммуналки".