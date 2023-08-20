Многодетные семьи смогут бесплатно попасть на матч ФК "Пари НН" - "Оренбург" Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Многодетные семьи смогут бесплатно попасть на матч ФК "Пари НН" - "Оренбург". Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор нижегородской команды Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут получить бесплатный билет завтра в кассах стадиона. Для этого нужно показать в кассе свидетельства о рождении и паспорта болельщиков.

Оформить карту болельщика можно будет с 9:00 прямо на стадионе, а сам матч начнется 24 сентября в 14:00.

Ранее сообщалось, что Кирилл Гоцук подписал новый контракт с ФК "Пари НН" в автобусе.