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Спорт

Многодетные семьи смогут бесплатно попасть на матч ФК "Пари НН" - "Оренбург"

23 сентября 2023 14:04  [1] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Многодетные семьи смогут бесплатно попасть на матч ФК "Пари НН" - "Оренбург". Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор нижегородской команды Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут получить бесплатный билет завтра в кассах стадиона. Для этого нужно показать в кассе свидетельства о рождении и паспорта болельщиков. 

Оформить карту болельщика можно будет с 9:00 прямо на стадионе, а сам матч начнется 24 сентября в 14:00.

Ранее сообщалось, что Кирилл Гоцук подписал новый контракт с ФК "Пари НН" в автобусе.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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