Нижегородские школьники могут принять участие в конкурсе "Заглянем в историю вместе" Культура и отдых

Как сообщают организаторы конкурса, юные жители Нижегородской области в возрасте до 16 лет смогут представить свои художественные работы на XVI Всероссийском детском творческом конкурсе "Заглянем в историю вместе", который посвящен предстоящему празднованию 1000-летия Суздаля в 2024 году.

На основе работ участников будут созданы мультфильм и книга, которые наполнятся художественными образами, основанными на произведениях конкурсантов. А созданный мультфильм о Суздале станет миссионером в деле сохранения исторической памяти о городе среди самых юных граждан России, презентации которого пройдут в 2024 год во всех образовательных, культурных и социальных детских учреждениях страны.



Определение победителей пройдет до 1 декабря 2023 года. А в период с 15 января по 15 августа 2024 года состоится награждение финалистов.

К участию в конкурсе допускаются общеобразовательные школы, детские и юношеские творческие студии, культурно-досуговые и реабилитационные центры, гимназии, дошкольные учебные заведения, детские дома и отдельные участники.

На конкурс принимаются художественные произведения, созданные карандашом, цветным карандашом, пастелью, углем, сангиной, тушью, акварелью, акрилом, гуашью, темперой или в технике масляной живописи.

Конкурсные работы принимаются на сайте ЗАГЛЯНЕМВИСТОРИЮВМЕСТЕ.РФ.

Вопросы о конкурсе можно направлять на e-mail: zastupniki-org@yandex.ru, а также задать по телефону: 8-495-926-59-91.

Всероссийский детский творческий конкурс "Заглянем в историю вместе" проводится с 2007 года. Он организован при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства культуры РФ, правительства города Москвы, региональных министерств и ведомств.