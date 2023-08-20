Туристический квартал создадут на Бору
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Канатка Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 сентября 2023 10:14  [97] Нижегородские школьники могут принять участие в конкурсе "Заглянем в историю вместе"
22 сентября 2023 19:11  [434] Выставка нижегородских художников «Современники» пройдет в Москве в Доме Нижегородской области
22 сентября 2023 13:24  [365] Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля закроют 6 ноября
22 сентября 2023 12:47  [722] Концерт старинной музыки пройдет на нижегородском железнодорожном вокзале
19 сентября 2023 13:29  [420] Музыка против буллинга: представлен официальный трейлер сериала "Плакса"
18 сентября 2023 15:39  [780] Нижегородская область выбрана "Регионом года" на ярмарке молодого современного искусства blazar
18 сентября 2023 14:55  [586] Хабиб Нурмагомедов — один из главных героев документального сериала «Большая битва» от Wink Originals
18 сентября 2023 12:18  [495] Нижегородцев приглашают участвовать в конкурсе песни "Пой, регион!"
15 сентября 2023 18:25  [654] Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде посетили 400 тысяч человек
15 сентября 2023 16:56  [855] Масштабную кукольную премьеру "Пиковая дама" покажут нижегородцам в октябре
Культура и отдых

Нижегородские школьники могут принять участие в конкурсе "Заглянем в историю вместе"

24 сентября 2023 10:14  [97] Культура и отдых

Как сообщают организаторы конкурса, юные жители Нижегородской области в возрасте до 16 лет смогут представить свои художественные работы на XVI Всероссийском детском творческом конкурсе "Заглянем в историю вместе", который посвящен предстоящему празднованию 1000-летия Суздаля в 2024 году.

На основе работ участников будут созданы мультфильм и книга, которые наполнятся художественными образами, основанными на произведениях конкурсантов. А созданный мультфильм о Суздале станет миссионером в деле сохранения исторической памяти о городе среди самых юных граждан России, презентации которого пройдут в 2024 год во всех образовательных, культурных и социальных детских учреждениях страны.


Определение победителей пройдет до 1 декабря 2023 года. А в период с 15 января по 15 августа 2024 года состоится награждение финалистов.

К участию в конкурсе допускаются общеобразовательные школы, детские и юношеские творческие студии, культурно-досуговые и реабилитационные центры, гимназии, дошкольные учебные заведения, детские дома и отдельные участники.

На конкурс принимаются художественные произведения, созданные карандашом, цветным карандашом, пастелью, углем, сангиной, тушью, акварелью, акрилом, гуашью, темперой или в технике масляной живописи.

Конкурсные работы принимаются на сайте ЗАГЛЯНЕМВИСТОРИЮВМЕСТЕ.РФ.

Вопросы о конкурсе можно направлять на e-mail: zastupniki-org@yandex.ru, а также задать по телефону: 8-495-926-59-91.

Всероссийский детский творческий конкурс "Заглянем в историю вместе" проводится с 2007 года. Он организован при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства культуры РФ, правительства города Москвы, региональных министерств и ведомств.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph