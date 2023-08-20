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Два человека погибли и двое детей пострадали в ДТП в Вачском районе

24 сентября 2023 15:20  [79] Происшествия

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в районе 13:30 на 92 км автодороги регионального значения Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород", произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В результате происшествия в общей сложности пострадали 6 человек, среди которых есть два ребенка и двое погибших.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают личности участников ДТП и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что сегодня трое человек погибли в ДТП с участием автобуса в Кстовском районе.

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Теги:
Авария Вачский район
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