Свет и ГВС точечно отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 25 сентября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 25 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе запланировано отключение электроэнергии с 8:00 до 17:00 по адресам: Кустовой переулок, 1-18; Мерный переулок, 1-17 (нечет.). С 9:00 до 17:00 свет отключат на улице Косогорной.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся улицы Кима, переулок Крутой, переулок Общественный.

Также сообщается об отключении горячей воды с 9:00 до 13:00 по улице Полесской, в домах № 6, 7, 10, 11.

В Нижегородском районе электричество отключат в одной многоэтажке на Казанском шоссе. В доме 18/1 света не будет с 9:00 до 13:00.