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Общество

Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в районах области 30 сентября

25 сентября 2023 10:06  [1] Общество

Ярмарки "Покупай нижегородское" будут организованы в трёх муниципалитетах региона: Навашинском, Сеченовском и Володарском. Нижегородцы смогут приобрести сельхозпродукцию от местных предпринимателей, товары ручной работы, изделия народных промыслов и многое другое.

Глава регионального Минпрома Максим Черкасов рассказал, что для торговли на ярмарках администрации муниципалитетов предоставляют предпринимателям и самозанятым бесплатные места. Такие меры дополняют инструменты нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и помогают развивать районный бизнес.

Так, 30 сентября в Нижегородской области ярмарки пройдут по адресам:

- г. Навашино, пл. Ленина;

- с. Сеченово, ул.Советская, д.26;

- р.п. Ильиногорск, Центральная площадь.

Предприниматели, желающие принять участие в ярмарках, должны обратиться в администрацию соответствующего района. Подробности об участии, график ярмарок по региону и контактные данные администраций размещены на сайте регионального Минпрома.

Напомним, ярмарки "Покупайте нижегородское" проходят в районах области с 2009 года. Мероприятия традиционно приурочены к Дням районов, городов и сёл, народным и государственным праздникам, а также к различным фестивалям.

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Теги:
Торговля ярмарки
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