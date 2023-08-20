Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов России по уровню зарплат Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов России по уровню зарплат, составленного РИА Новости.

Согласно информации, при подсчете средних зарплат эксперты использовали данные муниципальной статистики за первое полугодие 2023 года, а фиксированный потребительский набор был взят из базы Росстата по регионам.

Так, в Нижнем Новгороде соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительного набора (около 5400 рублей) составляет 3,16.

Среднемесячная чистая зарплата в столице Приволжья в январе-июне текущего года составила 62 тысячи рублей, что на 14,3% больше показателей аналогичного периода 2022 года.

Лидером рейтинга стал Новый Уренгой со среднемесячной чистой зарплатой в 142,6 тыс. рублей, а соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительного набора составило 6.

Последнее, 100 место, занял Нальчик со средней чистой зарплатой в 38,1 тыс. рублей, а соотношение составило 1,97.

Ранее сообщалось, что безработица в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня.