Фото:
Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов России по уровню зарплат, составленного РИА Новости.
Согласно информации, при подсчете средних зарплат эксперты использовали данные муниципальной статистики за первое полугодие 2023 года, а фиксированный потребительский набор был взят из базы Росстата по регионам.
Так, в Нижнем Новгороде соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительного набора (около 5400 рублей) составляет 3,16.
Среднемесячная чистая зарплата в столице Приволжья в январе-июне текущего года составила 62 тысячи рублей, что на 14,3% больше показателей аналогичного периода 2022 года.
Лидером рейтинга стал Новый Уренгой со среднемесячной чистой зарплатой в 142,6 тыс. рублей, а соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительного набора составило 6.
Последнее, 100 место, занял Нальчик со средней чистой зарплатой в 38,1 тыс. рублей, а соотношение составило 1,97.
Ранее сообщалось, что безработица в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+