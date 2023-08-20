Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Вспышка кори в Арзамасском районе
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2023 12:40  [92] Нижний Новгород победил в народном голосовании за звание "Культурной столицы"
25 сентября 2023 12:28  [87] Молодые активисты помогают семьям участников СВО
25 сентября 2023 12:23  [94] Последняя неделя сентября напоследок одарит нижегородцев теплом
25 сентября 2023 12:11  [143] Расписание поезда "Ласточка" Нижний Новгород – Иваново изменится с 7 ноября
25 сентября 2023 11:46  [98] Временные ограничения введены на федеральных трассах области в связи с ремонтом
25 сентября 2023 11:34  [107] Объявлены итоги XII конкурса "Вместе в цифровое будущее"
25 сентября 2023 11:10  [120] Две дороги в Нижнем Новгороде отремонтируют за 504,4 млн рублей
25 сентября 2023 10:06  [135] Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в районах области 30 сентября
25 сентября 2023 09:38  [186] День оказания бесплатной юрпомощи состоится в Нижегородской области 29 сентября
25 сентября 2023 09:12  [141] Свет и ГВС точечно отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 25 сентября
Общество

Нижний Новгород победил в народном голосовании за звание "Культурной столицы"

25 сентября 2023 12:40  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород победил в народном голосовании за звание звание "Культурной столицы года 2024".

Согласно информации, за столицу Приволжья проголосовало 37,94% участников - 189 151 человек. 

Второе место с небольшим отставанием заняла Самара. За нее проголосовало 187 890 человек - 36,7%. На третьем месте расположились Чебоксары с 12,11% голосов.

Напомним, 28 сентября восемь финалистов представят экспертам проекты, запланированные к реализации в 2024 году. В этот четверг члены жюри определят победителя конкурса.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в заявку Нижнего Новгорода включено 150 мероприятий федерального, межрегионального и регионального уровней. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы культура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph