Нижний Новгород победил в народном голосовании за звание "Культурной столицы" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород победил в народном голосовании за звание звание "Культурной столицы года 2024".

Согласно информации, за столицу Приволжья проголосовало 37,94% участников - 189 151 человек.

Второе место с небольшим отставанием заняла Самара. За нее проголосовало 187 890 человек - 36,7%. На третьем месте расположились Чебоксары с 12,11% голосов.

Напомним, 28 сентября восемь финалистов представят экспертам проекты, запланированные к реализации в 2024 году. В этот четверг члены жюри определят победителя конкурса.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в заявку Нижнего Новгорода включено 150 мероприятий федерального, межрегионального и регионального уровней.