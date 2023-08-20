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Культура и отдых

Фёдор Добронравов против искусственного интеллекта — премьера сериала "Мастодонт" состоится в видеосервисе Wink 4 октября

25 сентября 2023 13:02  [74] Культура и отдых

Премьера 12-серийной нецифровой комедии "Мастодонт" (12+) состоится 4 октября 2023 года в видеосервисе Wink. Сегодня представлены новый трейлер и официальный постер сериала. Создатели уверены, что Фёдор Добронравов, который сыграл главную роль в сериале, воплотил на экране нового народного героя эпохи всеобщей цифровизации. В проекте также снимались Елена Яковлева, Ольга Медынич, Дмитрий Харатьян, Марк Богатырев и другие. Сериал создан кинокомпанией "Эволюшн Пикчерс»"при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").



Виктор Молодцов (Фёдор Добронравов) — одинокий вдовец, чиновник старой закалки из мэрии Зауральска, который не признает современные технологии. Неожиданно он узнает, что в столице у него есть взрослая дочь и она возглавляет… один из департаментов министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего мягкого и несовременного отца Екатерина Кулик (Ольга Медынич) очень уверенная, жесткая и прогрессивная, на ты с ИТ. Молодцов через связи находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в министерство, бросает всё и едет в Москву, чтобы разобраться, действительно ли это его дочь и, если да, —завоевать ее доверие. На этом пути ему предстоит выучить много новых слов, разобраться, что такое искусственный интеллект и познать смарт-технологии. Появление нового сотрудника в возрасте ("В отделе кадров говорили, что сорок лет" — "А, это они про стаж") вызывает всеобщие недоумение и недовольство. Но Молодцов не пасует перед сложностями — у него есть уникальные нецифровые способности, которые помогают ему выстраивать отношения с людьми.

Сериал "Мастодонт" — прежде всего история про отношения: в семье, в коллективе, между разными поколениями и даже с роботами. В череде комедийных и лирических перипетий Виктор Петрович проходит множество испытаний на пути сближения с дочерью. При этом он погружается в цифровой мир, где оказывается, что его коммуникационные навыки прекрасно сочетаются с информационно-коммуникационными технологиями. Даже Василиса (она — робот), которая живет вместе с Виктором Петровичем в квартире его московского друга, попадает под обаяние провинциального чиновника и становится более человечной.

"Виктор Молодцов привык все делать сам, не ждать помощи от других и всегда готов помочь. А в Москве люди привыкли, что помощники — это Алиса или другие сервисы. Это наш герой тоже постигнет, но и сам для многих станет наставником. В течение сериала мы будем наблюдать не только за тем, как “апгрейдится” герой, но и как меняются ценности окружающих его людей", — отметил режиссер и продюсер Стас Довжик.
 
Премьера первых двух эпизодов "Мастодонта" состоится в видеосервисе Wink 4 октября, далее каждую неделю по средам будут выходить две новых серии.

Фото ПАО "Ростелеком"

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Теги:
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