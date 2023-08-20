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Памятник пожарным и спасателям открыли в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, памятник расположен на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ларина. В торжественной церемонии его открытия также принял участие глава МЧС России Александр Куренков.
С инициативой создания памятника в 2020 году выступили ветераны и сотрудники МЧС. Проект был разработан нижегородским скульптором Алексеем Щитовым.
На памятники изображены три поколения пожарных: дореволюционные огнеборцы, пожарные времен Великой Отечественной войны и современники.
"Лично знаю, как отважно работают пожарные и спасатели, в том числе в ходе ликвидации природных пожаров. Теперь у нас будет место, где можно отдать дань памяти тем, кто посвятил жизнь борьбе с ЧС и помощи людям", - подчеркнул Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что памятник последнему мэру города Горького Омари Шарадзе установили в Канавинском районе.
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