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Общество

Памятник пожарным и спасателям открыли в Нижнем Новгороде

25 сентября 2023 15:10  [127] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Памятник пожарным и спасателям открыли в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, памятник расположен на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ларина. В торжественной церемонии его открытия также принял участие глава МЧС России Александр Куренков.

С инициативой создания памятника в 2020 году выступили ветераны и сотрудники МЧС. Проект был разработан нижегородским скульптором Алексеем Щитовым.

На памятники изображены три поколения пожарных: дореволюционные огнеборцы, пожарные времен Великой Отечественной войны и современники.

"Лично знаю, как отважно работают пожарные и спасатели, в том числе в ходе ликвидации природных пожаров. Теперь у нас будет место, где можно отдать дань памяти тем, кто посвятил жизнь борьбе с ЧС и помощи людям", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что памятник последнему мэру города Горького Омари Шарадзе установили в Канавинском районе.

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Теги:
МЧС Памятники
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