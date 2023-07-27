Памятник последнему мэру города Горького Омари Шарадзе установили в Канавинском районе Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Памятник последнему мэру города Горького, бывшему начальнику Горьковской железной дороги Омари Шарадзе установили в Канавинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, памятник установлен на площади Омари Шарадзе перед Инженерным центром Горьковской железной дороги.

Начальник ГЖД Серей Дорофеевский отметил, что Омари Шарадзе внедрил в работу железной дороги самые современные технологии. Так, по его инициативе на Горьковской железной дороге был создан первый единый диспетчерский центр управления перевозок.

Напомним, что последний мэр города Горького Омари Шарадзе скончался в день своего 80-летия 26 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что памятник "народному" директору Горьковского автозавода Борису Видяеву появится в Автозаводском районе.

СПРАВКА:

Омари Хасанович Шарадзе – советский и российский политический и хозяйственный деятель. В 1990-1993 годах – народный депутат РСФСР/РФ, одновременно в 1990–1991 годах возглавлял Горьковский горисполком. С декабря 1991 по 1999 годы – начальник Горьковской железной дороги. Был депутатом Заксобрания Нижегородской области. В 1990-е годы – президент и спонсор местного футбольного клуба "Локомотив". С 1999 года – директор филиала Центра наукоемких технологий Министерства путей сообщения РФ.