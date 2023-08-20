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Спорт

Команда из Нижнего Новгорода заняла третье место в Школьной футбольной лиге РФС

25 сентября 2023 16:05  [66] Спорт

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Команда из Нижнего Новгорода заняла третье место в Школьной футбольной лиге РФС. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, в турнире, прошедшем 21-23 сентября в "Лужниках", приняли участие 95 команд. Всего было проведено 240 матчей в разных возрастных группах.

Нижегородская команда "Автозаводец" (СОШ №133) заняла третье в группе мальчиков 2008-2009 годов рождения.

В полуфинале нижегородцы со счетом 1:3 уступили московскому "Ратмиру-536", а в матче за третье место по пенальти обыграли "Чингисхан" из Республики Калмыкия.

Ранее сообщалось, что матч ФК "Пари НН" и "Спартака" посетили более 32 тысяч болельщиков.

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Теги:
Футбол
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