ФАС проверит цены на учебники "Просвещения" по запросу Совета Федерации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет Федерации подготовит запрос в Федеральную антимонопольную службу из-за резкого роста стоимости учебников и монополии издательства "Просвещение". Об этом на пленарном заседании палаты заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Как сообщает телеканал "360", Матвиенко поручила подготовить запрос главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

"На каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники? Почему у нас монополия на издание учебников?" - сказала председатель Совфеда.

Валентина Матвиенко также поинтересовалась, могут ли цены на учебники расти из-за образовавшейся монополии, поскольку расходы на обучающие книги выросли в полтора раза. По её словам, нужно создавать здоровую конкуренцию на рынке, чтобы избежать подобных ситуаций.

Как было озвучено в ходе заседания, почти во всех российских регионах наблюдается дефицит учебников.

Напомним, новые учебные пособия по истории для старшеклассников появятся в школах уже с 1 сентября. Пособие содержит 4 тома: "История России" и "Всеобщая история". Стоимость нового учебника составит 849 рублей.

Учебники для детей с 5 по 9 классы подготовят к следующему учебному году — 2024/2025.