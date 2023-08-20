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Общество

Нижегородские пожарные получили новую спецтехнику

25 сентября 2023 18:02  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Нижегородской ярмарке вручили ключи от спецтехники нижегородским пожарным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, 16 новых спецавтомобилей будут работать в Арзамасе, Выксе, Семеновском, а также Богородском, Лысковском, Ардатовском, Спасском, Кстовском и Починковском районах.

Александр Куренков отметил, что новая техника повысит оперативность реагирования на любые происшествия.

"Но какой бы современной и мощной ни была техника, главное в любом деле – профессионализм специалистов. Нижегородские пожарные успешно справляются с поставленными задачами", - подчеркнул глава МЧС.

Также он вручил ведомственные награды сотрудникам реагирующих подразделений МЧС России, проявившим профессионализм и мужество при ликвидации последствий ЧС и борьбе с пожарами.

По словам Глеба Никитина, в 2023 году в регионе количество природных пожаров снизилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а площадь — на 99% .

Таких результатов удалось достичь за счет стопроцентного покрытия лесов камерами видеонаблюдения за счёт региона и эффективной работы нижегородских сотрудников МЧС и пожарных.

Кроме того, Александр Куренков и Глеб Никитин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы взаимодействия федеральных и региональных формирований.

Ранее сообщалось, что памятник пожарным и спасателям открыли в Нижнем Новгороде.

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Теги:
МЧС
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