Проверка систем оповещения населения пройдёт в Нижнем Новгороде 4 октября Общество

Через неделю, 4 октября, в Нижегородской области будет проводиться комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения. Об этом сообщили в управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.

Согласно информации, плановая проверка на территории областного центра будет проводиться в период с 10:35 до 10:43.

В течение одной минуты из акустических установок будет звучать сирена и речевая информация "Внимание! Проводится проверка муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения города".

В ведомстве отмечают, что нижегородцам необходимо соблюдать спокойствие. Плановая проверка проводится для оценки исправности техники и информирования жителей о том, как проходит оповещение населения при чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что в России начали действовать новые требования к системам оповещения населения. Согласно новому закону, для информирования населения о ЧС будут использовать все доступные технические средства. За их исправность будут нести ответственность региональные и муниципальные власти, руководители предприятий: проверку работоспособности они должны проводить дважды в год - в первую среду марта и октября. При этом людей должны предупредить об этом заранее.