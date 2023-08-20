Нижегородское "Торпедо" начало сотрудничество со школой "Витязя" Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" начало сотрудничество с молодежной командой "Хорс Подольск" и СШОР "Витязь". Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Согласно договору, перспективные воспитанники подольской команды будут привлекаться в структуру нижегородского клуба.

Так, "Торпедо" получило право заключать первые профессиональные контракты с выпускниками школы "Витязь". Тренеры двух команд смогут совместно наблюдать за тренировками и играми, обмениваться мнениями.

Также в рамках соглашения детские тренеры пройдут программы по повышению уровня специальной подготовки.

Генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов отметил, что подольскую школу в свое время прошли такие хоккеисты, как Артемий Панарин (сейчас играет в НХЛ за "Рейнджерс"), Николай Прохоркин ("Сибирь"), Василий Подколзин ("Ванкувер", НХЛ), Иван Мирошниченко (в этом году перешел в "Вашингтон", НХЛ), Марат Хуснутдинов (СКА) и многие другие.

"Мы рады принять такую богатую на ярких выпускников школу, обладающую отличной инфраструктурой, в семью нашего клуба. В данный момент там выступает немало талантливых юниоров, вызываемых в сборные Федеральных округов по своему возрасту. Рассчитываем совместными усилиями довести их до высокого профессионального уровня", - сказал он.



"Это важный этап в реализации большой стратегии, и он свидетельствует об амбициях клуба "Торпедо". Мы рады, что наша хоккейная вертикаль обрастает мышцами и планомерно развивается. Подчеркну, что работа в данном направлении будет продолжена. Это касается в том числе как собственной СДЮШОР, так и региональных команд и ФОКов. Система "Торпедо" постепенно будет становиться сильнее!" - добавил генеральный менеджер "Торпедо" Максим Гафуров



В этом году команда "Хорс Подольск" дебютировала в Первенстве НМХЛ. В планах местного клуба — дальнейший рост и развитие, как в МХЛ, так и в ВХЛ.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" по итогам сезона 2022/2023 получит от КХЛ 28 млн рублей.