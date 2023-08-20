Нижегородское "Торпедо" по итогам сезона 2022/2023 получит от КХЛ 28 млн рублей Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" по итогам сезона 2022/2023 получит от КХЛ 28,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Согласно информации, всего между 22 клубами КХЛ по итогам сезона распределено более 603,8 млн рублей, что является рекордным показателем за девять лет. Эти средства формируются за счет продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчислений от азартных игр.

"Торпедо" по итогам прошедшего сезона получило чуть более 28,1 млн рублей - седьмая сумма в лиге. Обладатель Кубка Гагарина - ЦСКА - получил более 56,7 млн рублей.

Общая сумма распределяется следующим образом: 30% распределены между всеми клубами, 40% распределены по принципу телеспроса (высокие доходы получили клубы, права на матчи которых продаются дороже).

Еще 30% распределяются по спортивному принципу. В частности, 15% от этой суммы распределяются между участниками плей-офф, 7,5% получает победитель Кубка Гагарина, 4,5% распределены между участниками чемпионата, 3% получает финалист Кубка Гагарина.

Полученные средства клубы могут направить на закупку или модернизацию оборудования для сервисных зон хоккеистов, создание восстановительных зон для игроков. Также можно модернизировать инфраструктуры арены, улучшить сервисы для зрителей, организовать развлекательные мероприятия в регионе присутствия клуба.

Напомним, ХК "Торпедо" в прошедшем сезоне впервые с 2016 года прошел в 1/4 финала Западной конференции КХЛ, и выиграл в серии с московским "Динамо". Но в полуфинале проиграл питерскому СКА и завершил сезон.

В текущем сезоне "Торпедо" остается единственной командой, не проигравшей в КХЛ. Нижегородцы занимают первое место в Западной конференции с 8 очками после 4 матчей. Сегодня в 19:00 нижегородцы на домашнем льду встретятся с "Куньлунь Ред Стар" из Китая.