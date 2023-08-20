Желавший получить массаж нижегородец перевел мошенникам более 300 тысяч рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Желавший получить массаж нижегородец перевел мошенникам более 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 22-летний мужчина нашел в интернете сайт по оказанию массажных услуг и позвонил по указанному в объявлении номеру.

Администратор салона сообщил, что за услугу необходимо внести предоплату и купить страховку. После перевода средств нижегородца убеждали, что перевод был совершен неправильно, и салон не получал никаких средств.

Потерпевший продолжал переводить деньги и всего отправил мошенникам 348 900 рублей. Через некоторое время салон перестал отвечать на звонки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что нижегородка лишилась 1,2 млн рублей вместо дополнительного заработка.