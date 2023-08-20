Российские вузы откажутся от бумажных документов при зачислении Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

Минобрнауки России предложило отказаться от бумажных оригиналов документов при зачислении в вуз с 2024 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, со следующего учебного года абитуриентам для зачисления не потребуется приносить оригиналы документов в вуз на бумажном носителе. Предоставлять их можно с помощью электронного подтверждения в государственных информационных системах или на "Госуслугах".

В министерстве отметили, что нововведение облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы.

Также Минобрнауки предлагает обновлять конкурсный списки каждый час с первого дня подачи документов при наличии результатов вступительных испытаний.

Кроме того, с 2024 года абитуриенты смогут подавать заявления на поступление сразу в пять вузов на пять разных направлений подготовки.

Напомним, в 2023 году более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги.

Больше всего заявлений было подано в ННГУ им. Лобачевского - более 47 тысяч. Далее идут НГПУ имени Минина – около 19 тысяч заявлений, НГТУ имени Алексеева – около 22 тысяч заявлений, ПИМУ – более 8 тысяч заявлений, ННГАСУ – более 11 тысяч заявлений, Волжский государственный университет водного транспорта – более 7,5 тысячи заявлений.