Застройщик "Проект-С-35" выиграл торги по площадке КРТ в Ленинском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области подвело итоги торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки по площадке в районе улицы Самочкина в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, победителем стало ООО "Специализированный застройщик "Проект-С-35" из Нижнего Новгорода. Компания сделала последнее предложение с ценой более 190 млн рублей.

Всего для участия в торгах было подано пять заявок, две из которых были отклонены членами комиссии по итогам рассмотрения документации.

Напомним, площадь площадки КРТ в районе улицы Самочкина составляет 13,7 га.

Благодаря реализации проекта комплексного развития территории жилищные условия смогут улучшить жильцы 39 домов, 8 из которых признаны аварийными. После снесения старых домов здесь будет жилой комплекс площадью 229,2 тысячи кв. м, жилая площадь составит более 120 тысяч кв. м.

За счет инвестора также будет построен детский сад на 320 мест, действующая поликлиника городской больницы №47 будет перенесена в новые помещения двухэтажной пристроенной части многоквартирного дома с расчетом на 100 посещений в смену.

Кроме того, инвестор должен будет разработать проект школы на 1100 мест.

Ранее сообщалось, что четыре площадки КРТ в Нижнем Новгороде выставят на торги до конца года.