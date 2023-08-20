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Общество

Денис Егоров проверил выполнение работ по рекультивации свалки на улице Заовражной

26 сентября 2023 15:23  [40] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выполнение работ по рекультивации свалки на улице Заовражной в Приокском районе Нижнего Новгорода проверил министр экологии региона Денис Егоров.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, ликвидация объекта накопленного экологического ущерба завершится досрочно. 

По словам Дениса Егорова, данную свалку строительного мусора на откосе реки Ока вблизи центра Нижнего Новгорода выявили еще в 2018 году.

В минэкологии региона также отмечают, что подрядчик завершает работы раньше срока.

"Техническую готовность оцениваем сейчас на уровне 80%. Первый этап – технический. На тело свалки укладывают георешетку, геотекстиль, после чего начнется биологический этап – посев травы, чтобы укрепить откос. Вместо битого кирпича мы здесь скоро увидим красивый зеленый окский склон", - рассказал Денис Егоров.

Как пояснил министр экологии, общая площадь рекультивации свалки составляет порядка 3,6 га, там размещены отходы производства и потребления IV и V классов опасности объемом 33,2 тыс. куб. м. Проведение рекультивационных работ позволит восстановить территорию, улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районе размещения свалки.

Всего в Нижегородской области по федеральному проекту "Чистая страна" до конца 2023 года будет ликвидировано пять несанкционированных свалок, две из них - в черте Нижнего Новгорода. По количеству объектов, включенных в нацпроект, регион занимает второе место в России.

Как сообщалось ранее, свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде будут рекультивированы в 2023 году.

Также сообщалось, что существенных нарушений при ликвидации Шуваловской свалки выявлено не было.

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Теги:
Экология
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