Студента в Нижнем Новгороде будут судить за попытку убийства Происшествия

Студента в Нижнем Новгороде будут судить за попытку убийства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Согласно информации, расследование уголовного дела завершено в Приокском районе областного центра.

Как полагает следствие, ночью 31 марта 2023 года около общежития на ул. Медицинская произошла ссора, переросшая в драку.

В результате подозреваемый ударил ножом в живот своего оппонента, 22-летнего молодого человека.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

Вину по предъявленному обвинению мужчина признал в полном объеме.

Дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жителя Городца заподозрили в убийстве знакомой.