Студента в Нижнем Новгороде будут судить за попытку убийства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Согласно информации, расследование уголовного дела завершено в Приокском районе областного центра.
Как полагает следствие, ночью 31 марта 2023 года около общежития на ул. Медицинская произошла ссора, переросшая в драку.
В результате подозреваемый ударил ножом в живот своего оппонента, 22-летнего молодого человека.
Пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.
Вину по предъявленному обвинению мужчина признал в полном объеме.
Дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что жителя Городца заподозрили в убийстве знакомой.
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